2020/09/23 | 12:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عبد الهادي دراه، الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات سرت التابعة لحكومة الوفاق، إن طائرة مروحية سقطت صباح اليوم، في مدينة سوكنة وسط ليبيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر للحرة: سقوط طائرة على متنها مرتزقة فاغنر الروسية وسط ليبيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر للحرة: سقوط طائرة على متنها مرتزقة فاغنر الروسية وسط ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).