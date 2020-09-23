اعتبارا من تشرين الثاني..رواتب الرعاية الاجتماعية توزع شهريا

2020/09/23 | 12:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن دفع رواتب الرعاية الاجتماعية شهريا بدلا شهرين.ونقل بيان عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي قوله بأنه “سيتم دفع رواتب الرعاية الاجتماعية شهرياً بدلاً من كل شهرين أبتداءً من تشرين الثاني المقبل”.

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