2020/09/23 | 12:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، إعادة موازنة 2020 إلى الحكومة، مرجحة السبب لاجراء التعديلات المالية عليها، بينما أشار إلى تخفيض العجز المقدر في موازنة العام الحالي.

وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار لوكالة الإنباء العراقية (واع): إن "موازنة 2020 أعيدت الى الحكومة بناءً على طلبها بعدما وصلت قبة البرلمان"، مرجحاً الأسباب "لإجراء التعديلات المالية التي تصب في مسألة العجز، وربما تتعلق بفقرات الدرجات الوظيفية وغيرها".

وبين، أن "تأخر وصول الموازنة الى البرلمان، كان بسبب تخفيض الانفاق مايقرب من الترليونين، أي من 148 - 146 ، فضلاً عن تخفيض العجز الذي كان 81 أصبح 76".

ولفت إلى أن "اللجنة كانت قد خططت أن تقرأ الموازنة يوم الخميس قراءة أولى، والاسبوع المقبل

قراءة ثانية، لكن بعد الاسترجاع قد يتأخر الإقرار لأسبوعين".

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب قد أكدت في بيان مقتضب لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "البرلمان تسلّم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 المرسل من قبل الحكومة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المالية النيابية: تخفيض العجز في موازنة 2020) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المالية النيابية: تخفيض العجز في موازنة 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).