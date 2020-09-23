قوة عراقية تبحث عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا في بغداد

2020/09/23 | 12:12 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجمات بصواريخ "كاتيوشا" تستهدف المنطقة الخضراء (محمد صواف/فرانس برس)نفّذت قوة عراقية تابعة لـجهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، عمليات تفتيش في بغداد، بحثاً عن متورطين بإطلاق صواريخ الكاتيوشا بشكل متكرر على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.وشوهدت سيارات تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، وهي تتجول في منطقتي الجادرية والكرادة المجاورتين للمنطقة الخضراء الحكومية المحصنة.ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها إن القوة قامت بعمليات تفتيش في منطقة الزوية بالكرادة بحثاً عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا، موضحة أن جهاز مكافحة الإرهاب قطع جميع المداخل الفرعية في مناطق وجوده منذ الساعات الأولى لصباح الأربعاء.

🔴جهاز مكافحة الارهاب ينفذ عملية تفتيش في الجادرية في بغداد بحثاً عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا.(عسى ولعل تنفع الامريكان) pic.twitter.com/xCRk80nOY5

— 🇮🇶عـلـي طـالب🇮🇶 (@ali6_06) September 23, 2020

وأكدت خلية الإعلام الأمني، أمس الثلاثاء، أنّ هجوماً جديداً بقذائف"الهاون استهدف المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة وسط بغداد، التي تضمّ مقارّ الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية، وأبرزها السفارتان الأميركية والبريطانية، وذلك في مؤشر جديد على تطور الهجمات التي كانت عادة ما تنفذ ليلاً.وأشارت الخلية، في بيان، إلى أنّ 3 قذائف هاون سقطت داخل المنطقة الخضراء، فجر اليوم، دون تسجيل خسائر أو أضرار، مبينةً أنه "رُصد مكان إطلاق القذائف من منطقة الكرادة المجاورة للمنطقة الخضراء".

ويشهد العراق، منذ أشهر، تصاعداً لافتاً في الهجمات بالعبوات الناسفة وصواريخ "كاتيوشا"، التي تستهدف أرتالاً تنقل معدات تابعة للتحالف الدولي، وكذلك المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأميركية وبعثات أجنبية أخرى، ومطار بغداد الدولي الذي يوجد فيه جزء مخصص للتحالف الدولي.ولا يقتصر الرفض للوجود الأجنبي، وخصوصاً الأميركي، في العراق على الاستهداف المتكرر، بل يطالب برلمانيون في تحالف "الفتح"، الذي يمثل المظلة الجامعة لفصائل "الحشد الشعبي" باتخاذ اجراءات ضد ما يصفونه بجرائم أميركا في العراق.

وشدد النائب عن التحالف، مختار الموسوي، على ضرورة تفعيل دور المحكمة الجنائية العليا من أجل إدانة جميع الجرائم التي ارتكبتها واشنطن بحق الشعب العراقي، داعياً إلى "إدانة جميع الدول والمنظمات التي ارتكبت أبشع الجرائم بحق العراقيين".ولفت الموسوي، في تصريح صحافي، إلى أن من تفعيل المحكمة الجنائية في العراق إدانة الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم القتل التي ارتكبت في البلاد، خصوصاً من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة عراقية تبحث عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا في بغداد) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة عراقية تبحث عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).