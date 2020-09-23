الخالدي لـ(واخ): خمسة جهات ترشح قضاة المحكمة الاتحادية

2020/09/23 | 12:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي ، ” عن مقترح ان ترشح خمسة جهات قضاة المحكمة الاتحادية وهي “الأمم المتحدة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان ومجلس القضاء والمحكمة الاتحادية”.

وقال الخالدي في تصريح لـ”خبر برس” ، ان” هناك خلافات في قانون المحكمة الاتحادية حول فقهاء القانون والشريعة وحول التمثيل القضائي ومن السلطة العليا في القرار إضافة الى من يرشح القضاة الى المحكمة الاتحادية”.

وأشار الى ان” هناك مقترح ان ترشح خمسة جهات قضاة المحكمة الاتحادية وهي “الأمم المتحدة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان ومجلس القضاء والمحكمة الاتحادية” ، موضحا ان” السلطة القضائية تمثل مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية “، مبينا ان عمر القضاة بحسب مشروع القانون ان يكونوا مدى العمر وليس هناك عمر معين لتقاعد القاضي في المحكمة الاتحادية “.

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