2020/09/23 | 12:13 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء العراقي يصدر قراراً قطعياً يؤكد فيه صحة وشرعية اتحاد الجودو برئاسة د. عدي الربيعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/23 | 12:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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