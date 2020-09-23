قبل جلسة البرلمان.. اتفاق بين الرئاسات والكتل بشأن

2020/09/23 | 12:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقالت الصحيفة الرسمية، إن اجتماع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية، اتفق على نقطتين مهمتين، هما الإسراع بإصدار القانون والتصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، وإجراء الانتخابات وفق النظام الانتخابي الذي صوت عليه البرلمان باعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي، بواقع 320 دائرة انتخابية على أساس المقعد الواحد عدا كوتا المكونات.

قالت عالية نصيف إن اجتماع الرئاسات وقادة الكتل السياسية، قد توصل إلى حل بشأن الاتفاق على اعتماد "الدوائر الوسطية"

ونقلت صحيفة "الصباح" عن مصادر، قولها إنه "جرى "مبدئيًا الاتفاق على حزيران/يونيو 2021 كموعد لإجراء الانتخابات وهو ذات الموعد الذي اقترحه رئيس الوزراء".

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وموقف من الفصائل المسلحة

وأشارت الصحيفة في تقريرها الذي تابعه "ألترا عراق"، إلى أن "بعض المصادر النيابية صرحت بأن الاجتماع الرئاسي توصل إلى تفاهم بشأن ما يسمى (الدوائر الوسطية) أو (المتوسطة) للخروج من عقدة المادة (15) في قانون الانتخابات المتعلقة بالدوائر المتعددة"، إلا أن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، نفى ذلك "التفاهم والاتفاق"، قائلًا إن "الأمر عائد الآن لمجلس النواب من أجل الانتهاء من إقرار قانون الانتخابات".

وكانت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، كشفت عن معلومات تفيد بأن اجتماع الرئاسات وقادة الكتل السياسية، قد توصل الى حل بشأن الاتفاق على اعتماد "الدوائر الوسطية".

وقالت نصيف إن "المجتمعين قد اتفقوا على تقسيم المحافظات الكبيرة الى ست دوائر انتخابية، ومن ثلاث إلى أربع دوائر للمحافظات الأقل عددًا، وهناك بعض المحافظات خاصة الصغيرة إما ستكون دائرتين أو واحدة بحسب نسبة السكان".

وتوقعت نصيف الإعلان خلال ساعات عن هذه الآلية التي نفاها مسبقًا مستشار رئيس الوزراء.

وبرغم النفي بشأن "الدوائر المتوسطة"، إلا أن النائب عن سائرون قصي الياسري أكد أن "الكتل الشيعية اتفقت على رفض الدائرة الواحدة والدوائر الصغيرة المتعددة والاتفاق على الدائرة المتوسطة".

وأضاف أن "هناك خيارين حاليًا تتم دراستهما من قبل الكتل الشيعية، الأول أن تكون الدائرة من ثلاثة إلى خمسة مقاعد، أما الخيار الثاني فهو أن تكون الدائرة من خمسة إلى سبعة مقاعد، مع استمرار النقاشات من أجل حسمها وتقديمها ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة".

وسيعقد مجلس النواب يوم السبت المقبل لحل عقدة المادة (15)، وسيكون جدول أعمال الجلسة مخصصًا بشكل كامل وحصري لإكمال ملف الدوائر الانتخابية.

قال النائب عن سائرون قصي الياسري أكد إن الكتل الشيعية اتفقت على رفض الدائرة الواحدة والدوائر الصغيرة المتعددة والاتفاق على الدائرة المتوسطة

وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي قال عبر "تويتر"، إنه "أصبح لزامًا إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته، لذلك أدعو القوى السياسية جميعًا لأن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت".

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كيف سيحل "الأمر المعقد"؟

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