في تسجيل صوتي.. النائب {أبو مازن} يهدد قاضية في مفوضية الانتخابات

2020/09/23 | 12:13 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} كشف تسجيل صوتي سربه عضو جبهة التنمية والانقاذ مشعان الجبوري، عن تهديد النائب أحمد الجبوري {أبو مازن} القاضية في مفوضية الانتخابات.





وقال مشعان الجبوري في منشور على صفحته في الفيسبوك "تسجيل لابو مازن يهدد فيه عضوة في مجلس مفوضية الانتخابات بالاستضافة باللجنة القانونية ويطلب منها الاخذ باراء القاضي فياض!!!".

وقال الجبوري ان "الأخطر ان اعضاءً في اللجنة القانونية {البرلمانية} اتصلوا فعلا باعضاء في مجلس المفوضين وهددوهم بالاستضافة ان لم يعينوا مرشح ابو مازن لمنصب مدير مفوضية تكريت!؟" حسب قوله.

وأضاف "السؤال ماهي الظروف والاسباب التي جعلت {زعيم ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟} يهدد القاضية المفوضة بأريحية تامة!؟ مع كل هذا لازلت أراهن على الشرفاء في مجلس المفوضين وهم الاكثرية وبقدرتهم واصرارهم على تشكيل مكاتب الانتخابات بعيدا عن ضغوط الفاسدين".

عمار المسعودي

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