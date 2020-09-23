آبل تستعد لإطلاق 4 هواتف جديدة ابرزها آيفون 12 ميني

2020/09/23 | 12:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية أن شركة آبل تستعد لإطلاق 4 هواتف جديدة مرة واحدة في شهر أكتوبر المقبل، وهو أكبر عدد أطلقته آبل في يوم واحد، وفقا لموقع ماشابل.وأكد الموقع أن أحد مفاجآت آبل هذا العام هو هاتف آيفون 12 ميني، وهو أصغر هاتف بين جميع هواتف آبل، بينما سيطلق على الهواتف الثلاثة الأخرى: آيفون […]

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