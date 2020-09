2020/09/23 | 12:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

A view of the upcoming Apple Marina Bay Sands store in Singapore, September 8, 2020.



REUTERS/Edgar Su

يس عراق: متابعة

كشفت تقارير صحفية أن شركة آبل تستعد لإطلاق 4 هواتف جديدة مرة واحدة في شهر أكتوبر المقبل، وهو أكبر عدد أطلقته آبل في يوم واحد، وفقا لموقع ماشابل.

وأكد الموقع أن أحد مفاجآت آبل هذا العام هو هاتف آيفون 12 ميني، وهو أصغر هاتف بين جميع هواتف آبل، بينما سيطلق على الهواتف الثلاثة الأخرى: آيفون 12 وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس.

ويتكون آيفون 12 ميني من شاشة 5.4 بوصة، بينما يبلغ حجم آيفون 12، 6.1 بوصة، وآيفون 12 برو وآيفون برو ماكس 6.7 بوصة، وجميعها بشاشات من نوع “أوليد”.

ومن المقرر أن تدعم الهواتف الأربعة شبكة الجيل الخامس ” 5G”، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما يحتوي على شريحة A14 الجديدة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“آيفون ميني”.. مفاجأة آبل الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“آيفون ميني”.. مفاجأة آبل الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).