نائب: منع دخول زوار” الخارج” لاداء مراسيم الاربعين غير صحيح وهذا مقترحنا

2020/09/23 | 12:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد ..اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية مهدي تقي ، الاربعاء، بان منع دخول زوار الخارج لاداء مراسيم زيارة الاربعين غير صحيح.وقال تقي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الملايين من الزوار شاركوا في اداء مراسيم 10 محرم الحرام في كربلاء المقدسة ولم نسجل ارقام عالية جدا للاصابات رغم ان الاعداد كانت كبيرة جدا لافتا الى ان قرار منع دخول الزوار القادمين من ايران وبقية دول الجوار والعالم غير صحيح ونتحمل مسؤوليته”.واضاف تقي،انه” يمكن تشكيل لجنة عليا من وزارة الصحة العراقية والايرانية وبقية وزارت دول الجوار او رعايا بقية دول العالم من اجل اجراء فحوصات للراغبين بالزيارة في مراسيم احياء اربعينية الامام الحسين(ع) في كربلاء المقدسة مؤكدا بان الاجراء واقعي ويمكن اعتماده دون اي اشكالات من اجل السماح للزائرين بالوصول الى العتيات المقدسة لاداء مراسيم الزيارة”.وكانت الحكومة العراقية اتخذت قرار قبل ايام بمنع دخول اي زائر من خارج البلاد لاداء مراسيم زيارة الاربعين بدعوى الخوف من جائحة كورونا

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