بعد تحديد جلسة للتصويت عليه.. توجه برلماني لحسم الجدل حول قانون الانتخابات

2020/09/23 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف عضو مجلس النواب، مختار الموسوي، الاربعاء (23 أيلول 2020)، عن وجود توجه برلماني لحسم الجدل القائم حول ملحق الدوائر الانتخابية الخاص بقانون الانتخابات الجديد، والذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان السبت المقبل.





وقال الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الخلافات لاتزال مستمرة حول الية تقسيم الدوائر الانتخابية في القانون الجديد، وعدم الاتفاق على صيغة محددة".





واضاف ان "بعض النواب عرضوا على اللجنة القانونية طرح المقترحات التي لديها في جلسة علنية للبرلمان والتصويت من قبل الاعضاء، واعتماد المقترح الذي يحظى بأعلى الأصوات".

ويوم أمس، خصص رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، جلسة السبت المقبل للتصويت على قانون الانتخابات الجديد وإكمال الدوائر الانتخابية.

وذكر الحلبوسي في تغريدة على منصة "تويتر": "أصبح لزاما إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته".

وأضاف قائلاً: "لذلك أدعو القوى السياسية جميعا أن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت، 26 أيلول، التي سيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية".

وأول أمس، عقدت الرئاسات الثلاث اجتماعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل، لمناقشة آخر التطورات الأمنية والسياسية، وكذلك الموازنة الاتحادية، وملف الانتخابات المبكّرة.





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