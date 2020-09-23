هل سترسل بغداد رواتب موظفي كردستان؟.. نائب في برلمان الإقليم يوضح

2020/09/23 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو برلمان اقليم كردستان، عثمان كريم، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق المؤقت بين بغداد وأربيل بشأن إرسال الرواتب ما يزال ساريا حتى الآن ولم يتم إلغائه.

وقال كريم في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "هنالك عجز في الموازنة العامة للدولة وحسابات مالية لديها لذلك تأخر إرسال الأموال إلى كردستان ولكن المبالغ ستصل في الأيام المقبلة".

وأضاف أنه "بموجب الاتفاق فإن الحكومة الاتحادية ستستمر بإرسال مبلغ 320 مليار دينار شهريا حتى نهاية العام الحالي لحين الاتفاق على موازنة 2021 وحصة الإقليم منها".

وأشار إلى أن "الإيرادات المالية التي لدى وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان لا تكفي لدفع رواتب نصف الموظفين لذلك فإن حكومة الإقليم بانتظار وصول المبالغ من بغداد للمباشرة بتوزيع الرواتب".

وكشف مصدر مطلع، على أن الحكومة الاتحادية أبلغت حكومة الإقليم بأنه لا يمكن إرسال مبلغ 320 مليار إلى الإقليم إلا بعد توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والشرائح الاجتماعية كاملة في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "بعد الانتهاء من توزيع رواتب الموظفين كاملة سيتم إرسال المبالغ إلى الإقليم والتي من المتوقع أن تكون نهاية الشهر الحالي".

ومضى على استلام الموظفين في حكومة إقليم كردستان آخر راتب لهم أكثر من 40 يوما، فيما هدد عدد من الموظفين بالإضراب العام وتظاهرات كبيرة احتجاجا على هذا التأخير واستمرار المشكلة الأزلية.

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