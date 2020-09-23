زيدان يبحث مع السفير الامريكي اجراءات القضاء في محاسبة الجهات التي تعتدي وتهدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في العراق

2020/09/23 | 12:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان بمكتبه اليوم الاربعاء سفير الولايات المتحدة الامريكية في بغداد ماثيو تولر .وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه إن "القاضي فائق زيدان بحث مع السفير الامريكي اجراءات القضاء في محاسبة الجهات التي تعتدي وتهدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في العراق وأثر ذلك على علاقات العراق مع دول العالم" ./انتهى9

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