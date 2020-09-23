2020/09/23 | 12:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة “فوجيفيلم” اليابانية، الأربعاء، أن عقار “أفيغان” الذي طوّرته، والمرخص أصلا لمعالجة أشكال حادة من الإنفلونزا، سمح بخفض ملحوظ لوقت شفاء المصابين بفيروس كورونا المستجد.ومن بين 156 مريضا شاركوا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أجريت في اليابان، كان متوسط وقت الشفاء 11,9 يوما لأولئك الذين عولجوا بعقار “أفيغان” و14,7 يوما لأولئك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان : عقار “أفيغان”خفض وقت شفاء المصابين بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان : عقار “أفيغان”خفض وقت شفاء المصابين بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).