العراق : على الجيران التعامل معنا كدولة ويكشف موقفه من التطبيع مع إسرائيل

2020/09/23 | 12:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اكد فؤاد حسين وزير خارجية العراق ان على جيران العراق التعامل معه كدولة لدولة وليس معاملة العراق كدولة تابعة، فيما شدد على السعي لعلاقات اعتيادية وصحية مع الآخرين لا علاقات “تبعية”، مشيرا إلى أن العراق ملتزم بقرارات الجامعة العربية بخصوص العلاقات مع إسرائيل والقضية الفلسطينية.وقال حسين في مقابلة اجرتها معه قناة “فرانس ٢٤” […]

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