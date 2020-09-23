بعد اصابتها بكورونا.. مصدر: الكاظمي وبخ وزيرة الهجرة ومنعها حضور جلسة مجلس الوزراء

2020/09/23 | 12:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف مصدر مطلع، الأربعاء، عن قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتوبيخ وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق ومنعها من حضور جلسة مجلس الوزراء بعد تأكد اصابتها بفيروس كورونا.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منع وزيرة الهجرة ايفان فائق من حضور جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية التي عقدت امس الثلاثاء بعد تأكد اصابتها بفيروس كورونا”.وأضاف المصدر، ان “الكاظمي قام بتوبيخ وزيرة الهجرة التي كانت تنوي حضور الجلسة رغم اصابتها بالفيروس”.وكان مصدر مطلع كشف في تصريح لـ/المعلومة/، اليوم الأربعاء، عن إصابة وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق بفيروس كورونا.



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