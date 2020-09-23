بالوثيقة.. الحكومة تسحب مشروع قانون موازنة 2020 من البرلمان

2020/09/23 | 13:15 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} سحبت الامانة العامة لمجلس الوزراء، مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2020 لغرض اجراء بعض التعديلات عليها.





mohameed

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