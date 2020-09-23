قائد شرطة ذي قار يكشف تطورات البحث عن الناشط المختطف

2020/09/23 | 13:15 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أكد قائد شرطة ذي قار العميد حازم الوائلي، اليوم الأربعاء، استمرار عمليات البحث والتحري عن المختطف سجاد العراقي ليومها الثاني.





وبيّن الوائلي في تصريح صحفي، ان "عمليات البحث والتحري عن المختطف سجاد العراقي لا زالت مستمرة في يومها الثاني اذ تقوم بالمهمة حاليا قوات جهاز مكافحة الارهاب".

وأكد "وجود تنسيق ما بين جهاز مكافحة الارهاب وقيادة الشرطة وان هناك اهدافا مهمة تعمل الاجهزة الامنية للوصول اليها وتحرير المختطف، لافتا الى ان قوة الجهاز متواجدة في عموم المحافظة".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أرسل أول أمس الأثنين، قوات جهاز مكافحة الإرهاب إلى ذي قار، لتنضم إلى الشرطة المحلية في عملية البحث عن الناشط المختطف.

والسبت، اختطف الناشط في الاحتجاجات، سجاد العراقي، فيما أصيب ناشط آخر برفقته بجروح، بعد فشل محاولة اختطافه من طرف مسلحين مجهولين.

والأحد، قالت شرطة ذي قار، في بيان، إنها توصلت إلى خيوط للكشف عن الجناة، عبر تحديد المكان الذي توجهت إليه مركبات الخاطفين.

عمار المسعودي

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