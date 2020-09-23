نواب: لا قيمة لأية عملية انتخابية دون إقناع الشارع بنزاهتها

2020/09/23 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي ظل استمرار صراع الكتل السياسية حول الدوائر الانتخابية، أكدت مصادر نيابية أن المهم في النهاية هو إجراء انتخابات مبكرة يقبل بنتائجها الشعب العراقي.

واعتبرت المصادر ان لا قيمة لأي انتخابات مبكرة أو متأخرة دون إقناع الشارع العراقي بنزاهة الانتخابات، مشيرة الى ان المعادلة تقوم الآن على عنصرين، هما الوقت المقرر لإجراء تلك الانتخابات، وإقناع الشعب بنتائجها، وهو ما يتطلب مسائل أخرى لا تقل أهمية، مثل فرض القانون واستعادة هيبة الدولة.

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