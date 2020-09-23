الهنداوي ينفي توصل الاجتماع الرئاسي إلى تفاهم بشأن ما يسمى الدوائر الوسطية

2020/09/23 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت مستشارية رئاسة الوزراء لشؤون الانتخابات حقيقة الجدل بخصوص الدوائر الانتخابية المتبعة في الانتخابات المقبلة.

وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي عدم صحة أنباء توصل الاجتماع الرئاسي إلى تفاهم بشأن ما يسمى الدوائر الوسطية أو المتوسطة للخروج من عقدة المادة الخامسة عشرة في قانون الانتخابات المتعلقة بالدوائر المتعددة.

وكانت بعض المصادر النيابية قد صرحت بأن الاجتماع الرئاسي توصل لتفاهم بشأن ما يسمى الدوائر الوسطية أو المتوسطة من أجل الانتهاء من إقرار قانون الانتخابات.

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