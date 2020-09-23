بالوثيقة.. التربية توضح بشأن امتحان الدور الثاني للصفوف غير المنتهية والسادس الابتدائي

2020/09/23 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة التربية، الأربعاء (23 أيلول 2020)، إيضاحاً بشأن امتحان الدور الثاني لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية والسادس الابتدائي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، انهُ في حال سلامة موقف التلاميذ والطلبة من الدوام سواء أدوا امتحانات نصف السنة او لم يؤدوها، باحقية ادائهم للأمتحانات الدور الثاني".





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