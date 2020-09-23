بالوثيقة.. الحكومة تسحب مشروع قانون موازنة 2020 من البرلمان

2020/09/23 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء (23 أيلول 2020)، سحب مشروع قانون موازنة 2020 من مجلس النواب، بعد إرساله للبرلمان، وتسلّم الأخير المشروع قبل أيام.

وتضمنت وثيقة صادرة عن الأمين العام لمجلس الوزراء وموجهة للأمانة العامة لمجلس النواب: "نرجو سحب مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2020".

وبحسب الوثيقة، فإن سحبها هو "لغرض إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون المذكور آنفاً".

وكان مصدر نيابي، قد أفاد، الاثنين (21/9/2020)، بتسلم رئاسة البرلمان لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئاسة مجلس النواب، تسلمت مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020".

وأقر مجلس الوزراء، يوم 14 أيلول من الشهر الجاري، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وإرسالها إلى البرلمان.

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