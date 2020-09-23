بالوثيقة.. امانة مجلس الوزراء تخاطب البرلمان بسحب موازنة 2020 لاجراء بعض التعديلات

2020/09/23 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ خاطبت امانة مجلس الوزراء، مكتب الامين العام لمجلس النواب، بسحب مشروع موازنة 2020 من مجلس النواب، لغرض اجراء بعض التعديلات على مشروع القانون./انتهى10

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