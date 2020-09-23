وزير التخطيط يعلن عن توجهات الوزارة في الإعداد لستراتيجية الموازنة للسنوات الثلاث المقبلة

2020/09/23 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / أعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم، الأربعاء عن التوجهات والأولويات التي لاستراتيجية الموازنة العامة للدولة، في جانبها الاستثماري، للسنوات الثلاث المقبلة ٢٠٢١-٢٠٢٣.واشار النجم خلال اجتماعه مع مدراء عامين في الوزارة ،لمناقشة آليات رسم استراتجية الموازنة : إلى ان" تركيز ستراتيجية الموازنة في الجانب الاستثماري، سيكون على إعمار البنى التحتية، والخدمات، في المحافظات كافة، وفقا لفجوات التنمية المكانية والمعايير التخطيطية والأنشطة الاقتصادية، واكمال المستشفيات قيد للتنفيذ، و ضمان إنجاز المشاريع المستمرة، وتحريك المتلكئة والمتوقفة، من خلال ايجاد الآليات المناسبة للتمويل، وإشراك القطاع الخاص، مشيرا إلى الدفع باتجاه إنجاز المشاريع الاستراتيجية ذات الاثر المضاعف، وتوفير الخدمات ، فضلا عن استيعاب تداعيات الأزمة الصحية والمالية، وتأثيراتها على التنمية".وكدا النجم " أهمية دعم شركات ومؤسسات الدولة المنفذة للمشاريع، وزيادة تخصيصات صندوق الاعمار، وتسريع عودة النازحين من خلال زيادة الموازنة التشغيلية لوزارة الهجرة والمهجرين، مبينا ان ستراتيجية الموازنة للأعوام الثلاثة المقبلة، ستركز أيضا على زيادة تخصيصات ستراتيجية التخفيف من الفقر "./انتهى8

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