الكربولي: لا يمكن إقناع المواطنين بجدوى الانتخابات والدولة مختطفة

2020/09/23 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، انه لا يمكن إقناع المواطنين بجدوى الانتخابات /والدولة مختطفة/.وقال الكربولي في تغريدةٍ له على "تويتر": "كيف يمكن إقناع المواطنين بجدوى المشاركة في الانتخابات إذا كانت الدولة لا تستطيع تحرير مخطوف واحد من يد اللادولة".واضاف ان "الدولة مختطفة"./انتهى10

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