سائرون تدعو لتدخل حكومي وبرلماني للوقوف ضد التدخلات الخارجية في الجنوب

2020/09/23 | 13:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..دعا تحالف سائرون , الأربعاء , الى ضرورة التدخل من قبل الحكومة والبرلمان بوجه التدخلات الداخلية والخارجية على خط احتجاجات الجنوب بعد ان تم انحرافها عن سلميتها, متهما اطرافا دولية وإقليمية تعمل على تاجيجها وبقاء حالة عدم استقرار المحافظات الجنوبية .وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي في تصريح لـ / المعلومة / , انه ” بدى واضحا لدى الجميع بانحراف احتجاجات المحافظات الجنوبية عن مسارها السلمي بعدما كانت سلمية بالكامل وذلك لوجود تدخل داخلي وخارجي على خط تلك الاحتجاجات مؤخرا ” .وأضاف المسعودي، ان “على الحكومة والبرلمان التدخل العاجل لمنع تلك التدخلات ومنع استمرار انحراف الاحتجاجات لانه سيوصل تلم المحافظات الى منعطف خطير سوف يصعب السيطرة عليه”.وكان النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري عد، اليوم الأربعاء، استقدام جهاز مكافحة الإرهاب إلى محافظة ذي قار خطأ امني وقرار متسرع، مشددا على ضرورة تفاديه وإصلاح عواقبه وبأسرع وقت ممكن.



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