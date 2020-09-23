أمين بغداد يناقش ملف التجاوزات مع مجلس القضاء الأعلى

2020/09/23 | 13:29 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، مع أمين بغداد منهل الجبوري، الإجراءات القضائية في إزالة التجاوزات على الأموال العامة.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء، إن الطرفين ناقشا أيضا جهود أمانة بغداد في إعادة بناء العاصمة وإظهارها بالشكل الذي يعكس العمق التاريخي للمدينة.

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