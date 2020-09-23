فائق زيدان للسفير الأميركي: القضاء العراقي سيحاسب المعتدين على السفارات

2020/09/23 | 13:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وحول دور القضاء العراقي في قضية القصف على السفارات والبعثات.



أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ان القضاء يعتزم محاسبة الجهات التي تعتدي على أية جهة دبلوماسية في العراق.

جاء ذلك خلال لقائه السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، حيث تم مناقشة إجراءات القضاء في محاسبة الجهات التي تعتدي وتهدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في العراق، وأثر ذلك على علاقات العراق مع دول العالم.

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