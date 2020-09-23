الديوانية يكشف موعد وصول محترفيه والمعسكر الخارجي

2020/09/23 | 13:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف نادي الديوانية الرياضي، موعد وصول محترفيه الجدد وإقامة معسكره الخارجي، تحضيراً للدوري الممتاز.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “ثلاثة من المحترفين الاربعة سيصلون اليوم وغدا الخميس تباعا وهم المهاجم الإسباني (ايزاك باديلا) والجناح الأرجنتيني (ماكسي رولون) والمدافع البرازيلي (ويسلي بيريرا)، فيما سيصل الإسبوع المقبل المهاجم البلجيكي (ناثان كابسيلي) فضلا عن وصول لاعب الوسط المغترب (روماريو كوركيس) نهاية الأسبوع الحالي وصانع الألعاب الشاب (ستيفان وسام) ، إضافة الى طرح عددا من الأسماء الأخرى لتدعيم صفوف الفريق هذا الموسم “.

وأوضح ان “الأحمر الديواني سيدخل معسكرا تدريبيا مطلع الشهر المقبل في مدينة (انطاليا) التركية لمدة 15 يوم تخلله عددا من مباراة ودية مع احد أندية المقدمة هناك ليكون معسكرا مثاليا قبيل إنطلاق منافسات الدوري”،مشيراً إلى ان “السبت المقبل سيشهد وصول التجهيزات الرياضية الخاصة بالفريق والزي الرسمي بعد تجهيزها من قبل شركة Kappa الإيطالية”.

واحدث نادي الديوانية طفرة في تعاقداته هذا الموسم بعدما تعاقد مع اعبين محترفين سبق وان لعبوا مع برشلونة واندية المانية وأوروبية.



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