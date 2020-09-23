المعلومة/بغداد..كشف نادي الديوانية الرياضي، موعد وصول محترفيه الجدد وإقامة معسكره الخارجي، تحضيراً للدوري الممتاز.
وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “ثلاثة من المحترفين الاربعة سيصلون اليوم وغدا الخميس تباعا وهم المهاجم الإسباني (ايزاك باديلا) والجناح الأرجنتيني (ماكسي رولون) والمدافع البرازيلي (ويسلي بيريرا)، فيما سيصل الإسبوع المقبل المهاجم البلجيكي (ناثان كابسيلي) فضلا عن وصول لاعب الوسط المغترب (روماريو كوركيس) نهاية الأسبوع الحالي وصانع الألعاب الشاب (ستيفان وسام) ، إضافة الى طرح عددا من الأسماء الأخرى لتدعيم صفوف الفريق هذا الموسم “.
وأوضح ان “الأحمر الديواني سيدخل معسكرا تدريبيا مطلع الشهر المقبل في مدينة (انطاليا) التركية لمدة 15 يوم تخلله عددا من مباراة ودية مع احد أندية المقدمة هناك ليكون معسكرا مثاليا قبيل إنطلاق منافسات الدوري”،مشيراً إلى ان “السبت المقبل سيشهد وصول التجهيزات الرياضية الخاصة بالفريق والزي الرسمي بعد تجهيزها من قبل شركة Kappa الإيطالية”.
واحدث نادي الديوانية طفرة في تعاقداته هذا الموسم بعدما تعاقد مع اعبين محترفين سبق وان لعبوا مع برشلونة واندية المانية وأوروبية.
انتهى /25 ل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية يكشف موعد وصول محترفيه والمعسكر الخارجي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية يكشف موعد وصول محترفيه والمعسكر الخارجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).