تقرير: الكاظمي بدأ بتأسيس حزب برئاسة رائد جوحي

2020/09/23 | 13:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف موقع “عربي21″، الأربعاء، عن بدء رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، خطواته الأولى في تأسيس حزب سياسي للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، والمقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو 2021.وقال الموقع في تقرير له اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحزب السياسي الذي يعمل الكاظمي حاليا على تأسيسه سيكون برئاسة أحد المقربين منه، وأن الأوفر حظا حتى الآن هو مدير مكتب رئيس الوزراء الحالي رائد جوحي (أحد قضاة محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين)”.وأوضحت المصادر أن “المعلومات تشير إلى أن هناك عدة أسماء مطروحة لحزب الكاظمي من بينها (التجمع الوطني)، وبدأ تحركاته الحثيثة في عدد من المحافظات، وأولها في محافظة كركوك”.المصادر أن الكاظمي يعمل تغييرات للمناصب العليا في البلد، بالتعاون مع حلفائه في تيار “الحكمة” بزعامة عمار الحكيم، وتحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.وبينت المصادر أن الكاظمي عندما كان معارضا خارج العراق، كان جزءا من حزب “المؤتمر الوطني” برئاسة السياسي العراقي الراحل أحمد الجلبي، وبالتالي فالكثير من رموزه هم مقربون وفاعلون.وأشارت إلى أن الكاظمي يجرد القوى التقليدية الشيعية والسنية من نفوذها الحكومي، لا سيما بعد استبدال محافظ البنك المركزي أمين بغداد، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومدير مصرف الاستثمار، وغيرها من المفاصل الرئيسية في الدولة المؤثرة.وأكدت المصادر أن “القوى السياسية الشيعية، لا سيما القريبة من إيران أبدت تخوفا من مساعي الكاظمي لإنشاء حزب سياسي، وكذلك اعتقال المتهمين بالفساد والتغييرات التي يجريها في مفاصل الدولة، وأنهم يتهمون الولايات المتحدة الأمريكية بدعم هذه الخطوات، وحثه عليها لتمكين المشروع الأمريكي”.انتهى/ 25د

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