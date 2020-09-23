2020/09/23 | 13:43 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 | 01:34 مساءً | عدد القراءات : 10

المالية النيابية: تخفيض العجز في موازنة 2020

بغداد/..أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، إعادة موازنة 2020 إلى الحكومة، مرجحة السبب لاجراء التعديلات المالية عليها، بينما أشار إلى تخفيض العجز المقدر في موازنة العام الحالي.

موجود أيضاً في: سياسة أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، إعادة موازنة 2020 إلى الحكومة، مرجحة السبب لاجراء التعديلات المالية عليها، بينما أشار إلى تخفيض العجز المقدر في موازنة العام الحالي.

وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار بحسب الوكالة الرسمية، إن "موازنة 2020 أعيدت الى الحكومة بناءً على طلبها بعدما وصلت قبة البرلمان"، مرجحاً الأسباب "لإجراء التعديلات المالية التي تصب في مسألة العجز، وربما تتعلق بفقرات الدرجات الوظيفية وغيرها".

وبين، أن "تأخر وصول الموازنة الى البرلمان، كان بسبب تخفيض الانفاق مايقرب من الترليونين، أي من 148 - 146 ، فضلاً عن تخفيض العجز الذي كان 81 أصبح 76".

ولفت إلى أن "اللجنة كانت قد خططت أن تقرأ الموازنة يوم الخميس قراءة أولى، والاسبوع المقبل قراءة ثانية، لكن بعد الاسترجاع قد يتأخر الإقرار لأسبوعين".انتهى4

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