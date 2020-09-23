2020/09/23 | 13:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الرئيس بيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، الذي يواجه حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ اجراء الانتخابات الرئاسية، اليمين، الأربعاء، لولاية رئاسية سادسة، وفق ما أفادت وكالة "بيلتا" الرسمية في ختام مراسم أقيمت بشكل سري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مراسم سرية.. لوكاشينكو يؤدي اليمين رئيسا لبيلاروسيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مراسم سرية.. لوكاشينكو يؤدي اليمين رئيسا لبيلاروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).