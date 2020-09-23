المالية النيابية: إعادة موازنة العام 2020 إلى الحكومة وتخفيض العجز المقدر فيها ​

2020/09/23 | 13:45 - المصدر: NRT عربية

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أموال في مصرف عراقي

فوتو: ارشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، انه تم إعادة موازنة 2020 إلى الحكومة، وذلك من أجل اجراء التعديلات المالية عليها، فيما أشارت إلى تخفيض العجز المقدر في موازنة العام الحالي.

وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، إن "موازنة 2020 أعيدت الى الحكومة بناء على طلبها بعدما وصلت قبة البرلمان، وذلك لإجراء التعديلات المالية التي تصب في مسألة العجز، وربما تتعلق بفقرات الدرجات الوظيفية وغيرها".

وأوضح أن "تأخر وصول الموازنة الى البرلمان، كان بسبب تخفيض الانفاق مايقرب من الترليونين، أي من 148 - 146 ، فضلاً عن تخفيض العجز الذي كان 81 أصبح 76".

وأشار إلى أن "اللجنة كانت قد خططت أن تقرأ الموازنة يوم الخميس قراءة أولى، والاسبوع المقبل قراءة ثانية، لكن بعد الاسترجاع قد يتأخر الإقرار لأسبوعين".

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب قد أكدت في وقت سابق، أن البرلمان تسلم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 المرسل من قبل الحكومة.

ر.إ

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