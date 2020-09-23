الكشف عن موعد ارسال الـ 320 مليار دينار من بغداد الى اقليم كوردستان

2020/09/23 | 13:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد مراسل ان ار تي في بغداد، الاربعاء، ان الحكومة الاتحادية سترسل مبلغ 320 مليار دينار الى اقليم كوردستان بعد الانتهاء من توزيع رواتب موظفيها، متوقعا ارسال المبلغ ما بين يومي الخميس والاحد المقبلين.

واضاف المراسل لقناة ان ار تي، اليوم (23 ايلول 2020)، ان "الحكومة الاتحادية تعتزم ارسال مبلغ 320 مليار دينار الى اقليم كوردستان بعد البدء بتوزيع رواتب موظفيها المقرر في 23 ايلول 2020".

وتوقع ان "تقوم بغداد بإرسال الاموال الى كوردستان في الفترة ما بين يومي الخميس (24 ايلول) والاحد (27 ايلول).

واضاف، ان "الحكومة الاتحادية تعاني من ضائقة مالية واقترضت نصف تريليون دينار من اجل دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين".

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد اقتطعت نسبة 21% من الرواتب خلال توزيع رواتب شهري شباط واذار خلال الفترة الماضية ومن المتوقع استمرار الحكومة في استقطاع تلك النسبة حتى نهاية العام الحالي.

من جانبه قال المتحدث بإسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في تصريح صحفي، ان استقطاع الرواتب موظفي الاقليم سيكون تبعا للواردات المالية، وستتغير من شهر لأخر.

وكان عضو برلمان اقليم كردستان، عثمان كريم قد اكد في وقت سابق، أن الاتفاق المؤقت بين بغداد وأربيل بشأن إرسال الرواتب ما يزال ساريا حتى الآن ولم يتم إلغائه.

ا.ح

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