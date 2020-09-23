بالوثائق.. الجشعمي يقدم للكاظمي طلباً من 99 نائباً لإكمال مشروع ميناء الفاو ورفض الربط السككي

2020/09/23 | 13:46 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} قدم النائب عن تحالف عراقيون خالد الجشعمي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طلباً لـ 99 نائباً لإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير ويرفضون فيه مشروع الربط السككي مع دول الجوار.





وكانت وزارة النقل أعلنت أمس انها "عازمة على تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير الاستراتيجي والحيوي وبعمق 19 متراً و80 سم، وفق المخططات التي وضعها الاستشاري الايطالي" مؤكدة "انها تعد الشعب العراقي بان لا تراجع عن المشروع الحلم ولن نخذل شعبنا الذي اولانا ثقته".

عمار المسعودي

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