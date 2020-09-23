2020/09/23 | 13:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا، عن انتقال البرتغالي سيميدو إلى وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو بالإضافة 10 ملايين كمتغيرات.كما أعلن نادي وولفرهامبتون التعاقد مع سيميدو بعقد حتى 2023 مع خيار التمديد لعامين إضافيين.وكان سيميدو قد أعلن رحيله رسميا عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلا: "شكرا جزيلا لبرشلونة على منحي فرصة عيش حلم ارتداء هذا القميص واللعب في كامب نو".وأضاف: "شكرا لجعلي أنمو وأتطور كلاعب وشخص، كانت ثلاث سنوات رائعة لن أنساها أبدا".وانضم سيميدو إلى برشلونة في صيف 2017 قادما من بنفيكا 35 مليون يورو.وخاض سيميدو إجمالا 124 مباراة مع برشلونة، سجّل خلالها هدفين، وصنع 11.ويمتلك سيميدو 14 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، آخرها في أكتوبر 2019.ويبحث وولفرهامبتون عن ظهير أيمن بعد أن باع لاعبه الأيرلندي مات دوهيرتي إلى توتنام هوتسبير.Mohameed

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يعلن رسميا رحيل سيميدو إلى وولفرهامبتون) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يعلن رسميا رحيل سيميدو إلى وولفرهامبتون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).