2020/09/23 | 13:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني –هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..الحكومة تسحب الموازنة من البرلمان المركز الخبري الوطني.

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