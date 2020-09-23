لأول مرة في تاريخ “الفاو”.. مغربية تتولى منصبا بارزا

2020/09/23 | 13:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” تعيين المغربية أسمهان الوافي، لتولي ولأول مرة في تاريخ المنظمة، منصب كبير العلماء.ووفق بيان صادر عن “الفاو”، فإن تعيين الوافي والذي أعلن عنه المدير العام للمنظمة، شو دونيو، بمناسبة المؤتمر الإقليمي الـ35 للمنظمة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من شانه أن “يساهم في تعزيز البعد […]

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