الديوانية يكشف عن موعد وصول محترفيه والمعسكر الخارجي

2020/09/23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ المكتب الإعلامي كشفت الهيئة الإدارية لنادي الديوانية الأربعاء، عن موعد وصول المحترفين الذين تم التعاقد معهم مؤخرا .وقال رئيس النادي حسين العنكوشي ان ” ثلاثة من المحترفين الاربعة سيصلون اليوم وغدا الخميس تباعا وهم المهاجم الإسباني (ايزاك باديلا) والجناح الأرجنتيني (ماكسي رولون) والمدافع البرازيلي (ويسلي بيريرا)، فيما سيصل الإسبوع المقبل المهاجم البلجيكي

