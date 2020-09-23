امانة مجلس الوزراء تسحب موازنة 2020 لاجراء بعض التعديلات . وثيقة

2020/09/23 | 13:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- خاطبت امانة مجلس الوزراء، مكتب الامين العام لمجلس النواب، بسحب مشروع موازنة 2020 من مجلس النواب، لغرض اجراء بعض التعديلات على مشروع القانون.

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