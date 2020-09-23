حقوق الإنسان بديالى تشكو كثرة السلاح: حوَّل النزاعات العائلية إلى ’’دماء’’

2020/09/23 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

قال مكتب حقوق الانسان في ديالى، اليوم الاربعاء، أن السلاح المنفلت حول 50% من النزاعات العائلية الى نزيف من الدماء.

وذكر مدير المكتب في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "السلاح المنفلت مشكلة حقيقية في ديالى نظرا لاستخدامه المتكرر في النزاعات العائلية وخاصة الخفيف والمتوسط ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وخلق نزيف دماء".

وأضاف، أن "50% من النزاعات العائلية تنتهي إلى استخدام السلاح وهذه نسبة تستدعي الانتباه من أجل تبيان خطورة وفرة السلاح وتداعياته السلبية على السلم الأهلي والمجتمعي ناهيك عن سقوط ضحايا".

فيما أشار مثنى حسن، مواطن من أهالي ديالى، إلى أن "استخدام السلاح في النزاعات العائلية كان لوقت قريب يسجل معدلات متدنية جدا لكن الأن النسبة أعلى وهناك أمثلة كثيرة عن سقوط ضحايا بسبب خلافات بسيطة جدا، انتهت إلى مواجهات دامية والحصيلة سقوط ضحايا".

وأضاف حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "السلاح المنفلت هو كل سلاح يستخدم لإزهاق أرواح المدنيين، متسائلا لدينا ألاف الجنود والعناصر الأمنية وهناك من يمتلك قذائف وأسلحة متوسطة وثقيلة في منزله بذرائع مختلفة".

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