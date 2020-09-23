2020/09/23 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ القت قيادة فرقة الرد السريع القبض على 3 متهمين وفق المادة 2/4 من قانون الارهاب ( الدكة العشايرية ) ، في قضاء المجر الكبير بميسان".وذكر بيان لقيادة فرقة الرد السريع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " ان قوة من الفوج الثالث اللواء الأول فرقة الرد السريع القت القبض على 3 متهمين وفق المادة ٢/٤ دكة عشائرية في قضاء المجر الكبير التابع الى محافظة ميسان، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية وفقا للسياقات./انتهى9

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