مركز إرشاد التائهين يعقد مؤتمره السنوي الثالث عشر في النجف لخدمة زائري الأربعين

2020/09/23 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/عقد مركز إرشاد التائهين في النجف مؤتمره للسنة الثالثة عشرة لتبيان الخدمات التي سيقدمها لزائري الأربعين، بحضور ممثل المرجع النجفي نجله الشيخ علي النجفي ، وقادة وممثلي الأجهزة الأمنية والأمن الوطني والاتصالات والعتبات المقدسة.وقال مسؤول المركز حيدر محيي الدين في تصريح صحفي" نعمل وفق خطة منتظمة برعاية ودعم العتبات المقدسة والأجهزة الأمنية في محافظات النجف الأشرف وكربلاء وبابل، ومديريات الاتصالات وشرطة الكفيل أمنية، وبرعاية مكتب المرجع الديني الشيخ بشير النجفي ".وأضاف" السنة الحالية سنة استثنائية مع تفشي جائحة كورونا ونعمل وفق الاجراءات الاحترازية الوقائية ضد الوباء ، وفي العام الماضي قمنا بخدمة الزائرين بالعثور على 22 ألف زائر تائه لعموم العراق ، منها 12563 زائرا تم العثور عليهم ونعمل في العام الحالي على تقديم خدمات اضافية منها خدمة الانترنت ووسائل الايضاح والتوعية ضد الوباء"./انتهى.

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