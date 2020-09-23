الموارد المائية لوزير الثقافة: وضعنا بكل المشاريع الاستراتيجية ومنها سد مكحول المحافظة على آثارنا

2020/09/23 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، ان الوزارة وضعت بكل المشاريع الاستراتيجية ومنها سد مكحول المحافظة على الاثار.وقالت وزارة الموارد المائية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني استقبل اليوم في مقر الوزارة وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم والوفد المرافق له"، مبينا انه "تم خلال اللقاء عقد أجتماع متخصص لمناقشة الامور الفنية المتعلقة بتنفيذ سد مكحول في محافظة صلاح الدين".واكد الحمداني "أهمية المحافظة على الاثار العراقية كونها أرث عالمي وتاريخي للعراق"، مشيرا الى ان "الوزارة قد وضعت في كل دراساتها للمشاريع الستراتيجية ضرورة المحافظة على آثارنا كونها موروث تاريخي مهم من جهة وتنفيذ مشروع سد مكحول من جهة أخرى كونه من المشاريع الستراتيجية التي ستقدم خدمة كبيرة للعراقيين".من جانبه، أبدى وزير الثقافة "الاستعداد التام للتعاون على أنجاح مساعي الوزارة بأدراج سد مكحول ضمن موازنة عام 2020 كونه من المشاريع الستراتيجية المهمة"، مقدما شكره لـ"الوعي والاهتمام اللامحدود من قبل وزارة الموارد المائية بأثار العراق وحمايتها والذي يعبر عن الانسجام والتفاهم في الروئ والافكار خدمة للصالح العام"./انتهى10

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