2020/09/23 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفد قضائي من كردستان في بغداد لمناقشة المشاركة بالمحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفد قضائي من كردستان في بغداد لمناقشة المشاركة بالمحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).