تخفيض العجز لـ76 تريليون.. البرلمان يكشف أسباب سحب الحكومة لموازنة 2020

2020/09/23 | 13:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، إعادة موازنة 2020 إلى الحكومة، مرجحة السبب لاجراء التعديلات المالية عليها، بينما أشار إلى تخفيض العجز المقدر في موازنة العام الحالي.وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار، بحسب الإعلام الحكومي، إن "موازنة 2020 أعيدت الى الحكومة بناءً على طلبها بعدما وصلت قبة البرلمان"، مرجحاً الأسباب "لإجراء التعديلات المالية التي تصب في مسألة العجز، وربما تتعلق بفقرات الدرجات الوظيفية وغيرها".وبين، أن "تأخر وصول الموازنة الى البرلمان، كان بسبب تخفيض الانفاق مايقرب من التريليونين، أي من 148 - 146 ، فضلاً عن تخفيض العجز الذي كان 81 أصبح 76".ولفت إلى أن "اللجنة كانت قد خططت أن تقرأ الموازنة يوم الخميس قراءة أولى، والاسبوع المقبل قراءة ثانية، لكن بعد الاسترجاع قد يتأخر الإقرار لأسبوعين".وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب قد أكدت في بيان مقتضب أن "البرلمان تسلّم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 المرسل من قبل الحكومة

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