2020/09/23 | 14:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري أن الروابط بين الإمارات والمملكة العربية السعودية تمثل نموذجا فريدا واستثنائيا على مستوى العلاقات الدولية، مشددا على قوة الشراكة الاستراتيجية والتكامل الذي يجمع بين الدولتين على كافة الصعد.وقال المري في معرض تهنئته للسعودية بمناسبة يومها الوطني التسعين: “الإمارات والسعودية هما ركن الاستقرار والتنمية في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (113.2 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (113.2 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).