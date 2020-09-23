ملفات عدة على طاولة مباحثات الحلبوسي والسفير التركي

2020/09/23 | 14:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع السفير التركي فاتح يلدز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الأربعاء، أن "رئيس مجلس النواب استقبل السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز وناقشا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في المجالات كافة، وفقاً للمصالح المتبادلة".

واضاف البيان ،أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، عبَّر السفير التركي عن حرص بلاده على تطوير آفاق التعاون بين البلدين، مؤكداً دعم تركيا للعراق وشعبه.

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