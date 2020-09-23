“نجح فى التشهير” هالة صدقي تكشف آخر تطورات قضية إثبات النسب

2020/09/23 | 14:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ 5 سنوات من الإهانات والسباب ، تعرضت لها الفنانة هالة صدقي من زوجها ، بعد إنفصالها عنه ، من أجل استرجاع علاقتهما مرة أخرى وقامت بالرفض، على حد قول الفنانة المصرية فى أحد اللقاءات التليفزيونية.وعلى مدار الفترة الماضية ، واجهت الفنانة هالة صدقى ، مشاكل كثيرة مع زوجها تحولت لساحة القضاء ، […]

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